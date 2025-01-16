Индия неоднократно поднимала вопрос незаконной вербовки граждан своей страны на войну, но Москва продолжает это делать.

Россия активно вербует на войну против Украины бойцов из других стран. Среди них Индия, почти 100 жителей которой были заманены на фронт под предлогом работы или получения образования, пишет The Washington Post.

Отмечается, что в этом месяце 32-летний индийский электрик Бинил Бабу стал по меньшей мере 10-м жителем Индии, который погиб на войне против Украины. Это вызвало резкую реакцию со стороны местных чиновников.

"Этот вопрос был решительно обсужден с российскими властями в Москве, а также с российским посольством в Нью-Дели сегодня. Мы также повторили наше требование о скорейшем освобождении оставшихся индийских граждан", - процитировали в издании слова представителя Министерства иностранных дел Индии

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В свою очередь РФ последовательно отрицала какие-либо правонарушения со своей стороны и обещала освободить индийцев из своих вооруженных сил.

"Российское правительство никогда не участвовало ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по вербовке индийских граждан для военной службы в России", - сказано в заявлении российского посольства в Нью-Дели от 10 августа.

Несмотря на "тесную координацию" между двумя правительствами, Россия не спешит отпускать наемников из Индии. Мошенническая вербовка в российскую армию в последний год стала повторяющейся точкой напряженности между Москвой и Нью-Дели, подчеркнули в издании.

Семьи погибших на войне граждан Индии заявили, что многие из них были обмануты международной сетью кадровых агентов и влиятельных лиц в социальных сетях, которые обещали им высокую заработную плату за низкоквалифицированную работу, такую ​​как вождение, приготовление пищи, сантехника и ремонт электрики. Вместо этого россияне отправляли их воевать, отметили в издании.

Двое индийцев, завербованных Россией, с которыми журналисты связались по телефону в 2024 году, рассказали им, что по прибытии в зону боевых действий их заставили подписать российские документы, а их паспорта забрали. Они поделились, что их отправили воевать без достаточной военной подготовки.

После того, как в прошлом году на войне против Украины погибли несколько граждан Индии, индийские чиновники подняли этот вопрос со своими российскими коллегами и добились освобождения десятков мужчин, отправленных на военную службу, напомнили в издании. Тем не менее некоторые граждане Индии все еще остаются втянутыми в конфликт.

Индийский правительственный чиновник недавно подтвердил, что 19 индийских граждан все еще служат в российской армии. Несмотря на это, Нью-Дели продолжает развивать торговлю с Москвой, добавили в издании.

Индия является вторым по величине импортером российской сырой нефти после Китая, с закупками на сумму 46 миллиардов долларов в последнем финансовом году, согласно статистике, опубликованной Министерством торговли Индии.

Зять погибшего Бинила Бабу рассказал журналистам, что перед смертью он в течение нескольких месяцев обращался в посольство Индии в Москве с просьбой освободить его. Тем не менее командир заявил, что его вернут в Индию только после того, как их годичный контракт будет завершен.

Почти год назад Центральное бюро расследований Индии начало расследование по факту торговли людьми в отношении по меньшей мере 19 лиц и частных компаний, обвиняемых в заманивании рабочих в Россию. В своей жалобе следователи заявили, что агенты не только охотились за теми, кто искал работу, но и пытались устроить индийских студентов "в сомнительные частные ВУЗы в России".

В мае было произведено четыре ареста по обвинениям в мошенничестве, торговле людьми и преступном сговоре, однако подозреваемые были освобождены под залог, и с тех пор никаких сообщений о продвижении дела не поступало, резюмировали в издании.

Наемники на войне против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что наемник из Центральноафриканской Республики (ЦАР) Деррик Нгамана погиб на войне против Украины. Этот инцидент стал первым подтвержденным случаме гибели наемника из Центральноафриканской Республики в боях на Курщине после операции Вооруженных сил Украины в августе 2024 года, сообщили в "Радио Свобода".

Кроме того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины выяснили, как россияне доставляют наемников из КНДР на фронт.

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