Индия на 60% зависит от закупок оружия из России.

Индияпланирует начать производство российской оборонной техники и запчастей на своей территории, такое соглашение достигнуто по результатам встречи министров обороны двух стран.

Как сообщает Defence Express, данное решение связано, с одной стороны, с ухудшением отношений и конфликтом на границе Индии с Китаем, а с другой – с санкциями Запада против России в связи с ее вторжением в Украину.

Индия зависит от России в плане закупок оружия на 60%, и правительство страны пытается создать совместные предприятия для развития отечественной промышленности.

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Как заявило Министерство обороны Индии, министры обсудили участие российской оборонной промышленности в экономической инициативе правительства Индии "Сделай в Индии", направленной на увеличение внутреннего производства.

Среди российских компаний, которые могут принять участие в данном соглашении, такие предприятия как "Уралвагонзавод", "Техмаш", Тактическая ракетная корпорация, НПО Машиностроения, Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная судостроительная корпорация и другие.

При этом официальный представитель посольства России Дмитрий Солодов не ответил на запросы Defence Express о комментарии.

В то же время индийские эксперты сомневаются в том, что данное соглашение приведет к полноценному сотрудничеству. Оно скорее всего ограничится только помощью России в локализации на территории Индии производства запчастей для российского оборудования.

Взаимоотношения Индии и России

Россия и Индия никак не могут согласовать вопрос оплаты за поставленную нефть. РФ отказывается принимать оплату в рупиях, так как эту валюту ей негде потратить, и готова принимать рубли или юани. Однако использовать рубли вместо рупий не желает индийская сторона.

Также из-за санкций США прекратились поставки российского оружия в Индию. Поэтому страна на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем намерена увеличить масштабы закупки вооружения и отдать все заказы местным производителям.

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