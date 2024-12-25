Украина информационно должна работать на опережение, считает Евгений Сасько.

Еще до инаугурации избранный президента США Дональд Трамп может поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, считает бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, экс-руководитель управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ Евгений Сасько. Также в ближайшее время Россия будет усиливать гибридные операции. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

По словам Сасько, гибридные операции россияне будут проводить в трех направлениях: мировое сообщество, собственное население, народ Украины. Он объяснил, как именно будет работать Россия в каждом из этих направлений.

В мире оккупанты пытаются подорвать единство мирового сообщества в поддержке Украины и продвигать свои геополитические интересы. Что касается гибридных операций, направленных на собственное население, то здесь речь идет о поддержке диктатуры, зомбировании и оправдании войны против Украины. Также свою гибридную войну враг ведет и будет вести и на территории Украины. В частности это проявляется в поджоге машин военнослужащих.

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"Они будут использовать любую точку входа. Поэтому мы должны видеть эти точки входа и работать на опережение. Нужно информационно вкладываться и рассказывать всему миру, что на самом деле собой представляет РФ", - отметил бывший заместитель командующего ССО.

Также Сасько предположил, что еще до инаугурации может состояться разговор Трампа с Путиным, однако он сомневается в эффекте от этого разговора.

"Трампу ничего не мешает поднять трубку и поговорить с Путиным. Но какой эффект от этого будет? Думаю, определенные разговоры уже ведутся со стороны тех или иных команд. Президент Зеленский встречается с мировыми лидерами, а значит, разговоры происходят с участием Украины", - сказал экс-руководитель управления стратегических коммуникаций.

Гибридная война России: актуальные новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия показывает Эстонии, что та может стать следующей после Украины. Несколько месяцев назад на российско-эстонской границе россияне демонстративно подняли в небо дирижабль. После того, как эстонцы никак не отреагировали, россияне пошли на эскалацию и нарисовали на дирижабле свою полусвастику - букву Z, которая символизирует кровавую агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что в этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов, 100 из которых можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу и операциям влияния.

Также глава секретной разведывательной службы Британии (МИ-6) Ричард Мур обвинил РФ в диверсиях в Европе. Он считает, что Россия "усиливает бряцание ядерным оружием, чтобы отпугнуть другие страны от поддержки Украины".

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