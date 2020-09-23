По словам оппозиционера, для мирового сообщества Лукашенко "теперь никто".

В белорусской оппозиции прокомментировали сегодняшнюю инаугурацию Александра Лукашенко, которая прошла в закрытом для СМИ и общественности режиме и без предварительного анонса.

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По словам члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко, сегодня произошла беспрецедентная ситуация, цитирует его слова Телеграм-канал Nexta live.

"Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников", - убежден оппозиционер.

Латушко утверждает, что у Лукашенко был шанс уйти, но "синие пальцы сделали свое черное дело".

"Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира", - убежден он.

Инаугурация Лукашенко: что известно

Сегодня, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Беларуси в ходе тайной церемонии инаугурации. На нее были приглашены всего несколько сотен человек, инаугурация проводилась без анонса и телетрансляции.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

Протесты в Беларуси после выборов президента: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

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Автор: Юрий Годован