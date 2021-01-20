В церемонии принимает участие посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко.

Посол Украины в США Владимир Ельченко, который присутствует на инаугурации Джо Байдена опубликовал приглашение на церемонию, а также правила этикета во время церемонии.

Читайте такжеИнаугурация Джо Байдена в Вашингтоне: онлайн-трансляция церемонии, фото, видео (обновляется)Соответствующие фото он выложил в Twitter.

В правилах, в частности, указывается, на необходимость находиться в маске для лица на протяжении всей церемонии и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, гостям запрещается перемещать стулья, каждый из которых закреплен за конкретным гостем.

Инаугурация Джо Байдена

В среду, 20 января 2021 года, состоится церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Церемония инаугурации Байдена запланирована в Вашингтоне на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Новый президент Америки примет присягу у здания Капитолия.

Мероприятие проходит при беспрецедентных мерах безопасности из-за недавнего штурма Капитолия сторонниками Трампа. По этой же причине в Вашингтоне действует чрезвычайное положение.

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Автор: УНИАН