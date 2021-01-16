Facebook заявила в пятницу, что будет блокировать создание любых новых мероприятий в социальной сети в непосредственной близости к Белому дому, Капитолию и т. п. в день инаугурации Байдена 20 января.
Об этом сообщает Reuters.
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Кроме того, сеть проанализирует уже созданные события и отменит их в случае нарушения правил.
Также Facebook вводит некоторые ограничения, в частности будет блокировать создание видео в реальном времени, событий и выполнение функций администратора страницы или группы "из-за, например, повторения нарушения наших политик".
Накануне ФБР заявило, что обеспокоено возможными вспышками насилия накануне инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
Штурм Капитолия в США
6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.
После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.
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