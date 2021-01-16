В ФБР отметили, что фиксируют большо количество вызывающих беспокойство разговоров в сети по поводу целого ряда мероприятий, относящихся к инаугурации.

Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоено возможными вспышками насилия в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Сама инаугурация запланирована на 20 января.

Читайте такжеСенат США может начать рассмотрение импичмента Трампа сразу после инаугурации Байдена - СМИ«Мы фиксируем значительное количество вызывающих беспокойство разговоров в сети по поводу целого ряда мероприятий, относящихся к инаугурации»,— заявил директор ФБР Кристофер Рэй на брифинге в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям США, передает ТАСС.

«Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием. Причина, по которой я использую слово "потенциальные", заключается в том, что действительно сложно различить, что из этого — просто фантазии, а что на самом деле задумано»,— сказал директор ФБР.

Он также сообщил, что в США было задержано более ста человек после штурма Капитолия 6 января.

«С 6 января мы уже идентифицировали больше 200 человек. Мы знаем, кто вы. Если вы будете там, то агенты ФБР вас найдут»,— заявил Рэй.

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: УНИАН