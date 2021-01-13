Отмечается, что Варламовы, Верзилов и Боганцев находились в Африке как туристы.

В городе Капуэту в Южном Судане задержали известного российского блогера Илью Варламова, его жену Любовь Варламову, участника Pussy Riot Петра Верзилова, а также директора Европейской гимназии Ивана Боганцева.

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Верзилова. Их сняли с рейса и повезли в полицию.

Читайте такжеУмер известный российский блогер, один из "отцов Рунета"Причиной задержания якобы стал пульт от дрона, найденный в багаже Варламова. Сам дрон, как уточнил блогер, изъяли в Уганде, где они были до этого.

Также у задержанных, по их словам, попытались забрать телефоны.

"Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали", — говорится в записи в блоге Варламова.

Чуть позже он сообщил: "Нам объявили, что мы арестованы".

Кто такой Илья Варламов

Варламов — известный российский журналист и видеоблогер. Он известен своими фоторепортажами с акций политической оппозиции в России и в мире.

С 2017 года — активно ведет канал на YouTube под названием varlamov.

Как блогер-фотограф Илья Варламов ведет популярный блог varlamov.ru, а также твиттер varlamov.

Варламов и Украина

За нарушение госграницы Украины во время визита в аннексированный Крым Варламову в 2017 году был запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

Как писали СМИ, Илья Варламов регулярно посещал аннексированный Крым после его оккупации Россией в 2014-м, 15-м и 16-м годах.

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Автор: Ольга Робейко