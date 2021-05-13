Также из сектора Газы был выпущен заминированный беспилотник.

В ходе военного конфликта между Израилем и Палестиной группировка ХАМАС выпустила 250 ракет "Айяш" дальностью до 220 км, в том числе по аэропорту "Рамон" к северу от Эйлата.

Как сообщает newsru.co.il, падение ракеты зафиксировано недалеко от города.

В результате атаки сообщалось о том, что аэропорт "Рамон" закрыт. Но администрация аэропорта заявила, что он работает в обычном режиме. Ракета упала на открытой местности, не причинив ущерба.

Также в пресс-службе ЦАХАЛа добавили, что из сектора Газы был выпущен заминированный беспилотник, который был сбит над одним из населенных пунктов приграничной полосы. Сведений о пострадавших не поступало.

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Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

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Автор: Александр Топчий