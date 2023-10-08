В населенных пунктах недалеко от границы с сектором Газа военные зачищают территорию, разыскивая боевиков Хамас.

В настоящее время тысячи бойцов Армии обороны Израиля в поселках недалеко от границы сектора Газа выполняют задачи.

Как передают местные СМИ, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари. По его словам, большинство боевиков, ворвавшихся на израильскую территорию, убиты или захвачены.

Представитель ЦАХАЛА уточнил, что сейчас продолжаются операции в районе пляжа Зиким, в поселках Беэри, Кисуфим, Суфа, а также в городе Сдерот. Но бои сейчас идут только в Беэри. В остальных населенных пунктах военные зачищают территорию, разыскивая боевиков Хамас.

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Кроме того, сегодня утром израильская территория была обстреляна из южного Ливана. ЦАХАЛ наносит ответные артиллерийские удары по району, откуда велся обстрел.

Ситуация в Израиле

Вчера утром стало известно, что боевики Хамас напали на Израиль. Сектор Газа провел самую массированную ракетную атаку по израильской территории.

В ответ израильская армия атаковала позиции боевиков. Вчера вечером в ЦАХАЛе отчитались о результатах ударов по сектору Газы. Так, истребители Армии обороны Израиля ударили по оперативному штабу ХАМАС, который боевики использовали для осуществления ракетных атак.

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