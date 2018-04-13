Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

19:02, 13 апреля 2018
Политика
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Порошенко заявил о необходимости реформирования ООН / Фото УНИАН

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«ООН требует немедленного реформирования: лишить права вето страну агрессора. И второй вопрос - нам нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе НАТО, в том числе и шире открыть двери для Украины в этом объединении безопасности», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, СНБО на следующей неделе рассмотрит санкции против РФ, аналогичные американским.

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Теги: #Порошенко#Совбез ООН