Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН
19:02, 13 апреля 2018Политика
753
"ООН требует немедленного реформирования: лишить права вето страну агрессора", - заявил Порошенко.
Порошенко заявил о необходимости реформирования ООН / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости реформирования ООН и лишения России права вето в Совбезе. Об этом Порошенко сообщил в эфире украинским телеканалам.
Читайте такжеПрезидент Украины Петр Порошенко дает интервью украинским телеканалам (видео)
«ООН требует немедленного реформирования: лишить права вето страну агрессора. И второй вопрос - нам нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе НАТО, в том числе и шире открыть двери для Украины в этом объединении безопасности», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, СНБО на следующей неделе рассмотрит санкции против РФ, аналогичные американским.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter