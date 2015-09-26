Меркель: Совбез ООН должен быть реформирован

Об этом в субботу, 26 сентября, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Нам нужен новый метод работы, чтобы решать проблемы ... Это делает реформу СБ ООН необходимой", - добавила она.

Также Меркель отметила: "Мы должны действовать очень мудро и должны найти союзников, чтобы достичь нашей цели реформирования".

По словам канцлера ФРГ, "много других (участников) не согласны со структурой и методами работы СБ ООН.

Читайте также"Украина не должна определять отношения между ФРГ и РФ": У Меркель предложили снять санкции с России

"Мы хотим привлечь других (другие страны), чтобы вместе достичь современной рабочей структуры Совета Безопасности", - заявила Меркель.

Как отмечает Reuters, речь идет о расширении СБ ООН путем включения дополнительных постоянных и временных членов. Действующие государства-члены ООН регулярно призывают к реформе Совбеза, однако поиски приемлемой формулы для расширения СБ пока безрезультатны.