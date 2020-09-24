По словам президента, Совбез ООН должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным органом.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость ситуации, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на общих прениях мировых лидеров во время заседания 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в онлайн-режиме.

Зеленский выразил благодарность международным партнерам за помощь и поддержку на пути к восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

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«Надеемся на дальнейшее единство международного сообщества в этом вопросе. Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней и авторитета международного права, важную роль должна играть именно ООН. Для этого следует совершенствовать существующие механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН», - добавил глава государства, отметив, что все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета безопасности.

Зеленский заявил, что Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования. «Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена», - подчеркнул он.

«Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто - то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена», - подчеркнул он.

Также Владимир Зеленский сравнил агрессию Российской Федерации против Украины с раной, которая кровоточит в центре Европы, и пока Крым и Донбасс не будут деоккупированы, боль будет чувствовать весь мир.

«Пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что с 2014-го в ООН слышат обо всем этом каждый год.

«Но именно в этом и есть самая большая проблема. И это касается не только украинского вопроса, а всех глобальных угроз для планеты, доклады о которых, каждый год становятся все длиннее и длиннее», - добавил он.

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Автор: Константин Гончаров