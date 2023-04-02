Министр поддержал инициативу Зеленского, который сказал, что эта абсурдная ситуация требует исправления и реформ.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал призыв Украины относительно реформирования ООН, учитывая председательство России в Совете Безопасности Организации.

"Согласен с Владимиром Зеленским: Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании", – написал в Twitter чешский министр.

Он считает, что последним доказательством этого является то, что в институции, которая должна обеспечивать мир, "председательствует государство, которое нарушает Устав ООН и угрожает безопасности мира".

Видео дня

Россия в ООН и заявление Зеленского

1 апреля РФ начала председательствовать в Совете Безопасности ООН, сменив Мозамбик. Председательство РФ продлится до конца апреля. Оно состоялось в рамках обязательной ротации руководства, предусмотренной регламентом ООН.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начало председательства РФ в Совете Безопасности ООН доказывает "полное банкротство таких институтов". "... новость очевидно абсурдная и деструктивная. Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка... И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН", - сказал тогда Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: