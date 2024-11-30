Решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит закрепленному в конституции обещанию.

Соединенные Штаты Америки приостановили стратегическое партерство с Грузией. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Там отметили, что решение правящей партии "Грузинская мечта" приостановить процесс вступления страны в ЕС противоречит закрепленному в конституции обещанию грузинскому народу стремиться к полной интеграции в Европейский Союз и НАТО.

"Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля", - говорится в заявлении Госдепа.

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В ведомстве считают, что грузинский народ "преимущественно поддерживает интеграцию с Европой", при этом Соединенные Штаты "осуждают чрезмерное применение силы полицией против грузин, которые пытаются реализовать свои права на отстаивание мнений, включая свободу мирного протеста":

"Антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое основывалось на общих ценностях и обязательствах в отношении демократии, верховенства права, гражданского общества, уважения прав человека и основных свобод, а также борьбы с коррупцией. В результате США приостановили этот механизм".

В Госдепе призвали грузинское правительство "вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений".

Политический кризис в Грузии - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сложить полномочия, несмотря на окончание каденции. По ее словам, единственной легитимной институцией в стране остается институт президента.

Ранее Грузия "заморозила" переговоры по вступлению в ЕС до 2028 года. Как сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, "неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню".

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