Таким образом они хотят помешать России обойти введенные против нее финансовые санкции.

Двухпартийная группа сенаторов США вносит на рассмотрение законопроект, запрещающий России проводить операции с золотовалютными резервами с целью противостоять жестким санкциям.

Об этом пишет Axios.

Как отмечает издание, санкции против России заморозили активы страны в иностранной валюте, однако ее запасы золота могут стать спасательным кругом. Чтобы закрыть эту лазейку, сенаторы Ангус Кинг (штат Мэн), Джон Корнин (штат Техас), Билл Хагерти (штат Теннесси) и Мэгги Хассан (штат Техас) подготовилы соответсвующий законопроект, направленный против возможности России продавать золотые резервы.

При этом законопроект предусматривает применение вторичных санкций по отношению к любым американским организациям, которые сознательно совершают сделки с российским золотом, перевозят его из резервов российского Центрального банка или продают золото физически или электронным способом в России.

"Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения, – говорится в заявлении Кинга. – Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить все более дорогостоящую военную кампанию Путина".

"США и наши союзники должны твердо противостоять российской агрессии и гарантировать, что мы заблокируем любой люк, который есть у Путина, чтобы обойти всю тяжесть наших санкций", – добавила Хасан.

Также издание напоминает, что на данный момент золотовалютные резервы России составляют около 132 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: