Военнослужащий РФ вышел с поднятыми руками и был взять в плен.

Бойцы Государственной пограничной службы Украины взяли в плен российского оккупанта, который просил о помощи.

Соответствующее видео в Telegram-канале показало Министерство внутренних дел. Отмечается, что во время боя с противником бойцы наткнулись на захватчика, который кричал о помощи.

"Воспользовавшись шансом, военнослужащий РФ вышел с поднятыми руками и был взять в плен", - говорится в сообщении.

По словам захватчика, его оставили российские военные.

Взятие в плен российских оккупантов

С первых дней военной операции в Курской области появляется множество фото и видео взятия в плен российских военных. 7 августа в сети писали, что на КПВВ "Суджа" удалось взять в плен более 40 оккупантов. Впоследствии украинские военные обнародовали видео "с воздуха", на котором можно увидеть масштабы сдачи в украинский плен.

Кроме того, в Курской области спецназовцы СБУ 14 августа, взяли в плен 102 российских военных. Тогда отмечалось, что это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз. Воины ЦСО "А" СБУ захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней.

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