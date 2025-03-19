Путин продолжает играть в свои игры, на которые Трампу рано или поздно придется отреагировать.

Телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным относительно войны в Украине имеют "нулевой результат". Такую оценку разговору, состоявшемуся 18 марта, дал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналам ARD и ZDF, передает Tagesschau.

"На самом деле, это ничего не значит, потому что он (Путин - УНИАН) обещает меньше атаковать ту самую инфраструктуру, которая лучше всего защищена в Украине. Так что это нулевой результат", - подчеркнул Писториус.

Министр обороны Германии напомнил, что после разговора Трампа с Путиным РФ продолжила атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине, а это свидетельствует о том, что российский диктатор продолжает "играть в свои игры". Писториус уверен, что рано или поздно Трампу придется на это отреагировать, поскольку это будет в интересах репутации Соединенных Штатов.

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Глава немецкого оборонного ведомства также назвал неприемлемыми российские условия для полного прекращения огня, которые подразумевают отказ от поставок западного вооружения Украине и прекращение предоставления Киеву разведывательной информации.

По его словам, таким образом Путин рассчитывает ослабить Украину, продолжая при этом вооружать собственную армию. Он стремится помешать западным государствам поддержать страну, чтобы та больше не могла защитить себя в случае нападения во время или после прекращения огня.

"Поэтому все это очень прозрачно. Это неприемлемо", - добавил Писториус, отметив, что РФ и Украина должны быть готовы к возможности нарушения режима прекращения огня.

Итоги разговора Трампа и Путина

Как писал УНИАН, Путин выдвинул Трампу ряд условий в ходе переговоров, среди которых были остановка мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ. По данным Bloomberg, отказ российского диктатора от призыва американского лидера к полному 30-дневному прекращению огня свидетельствует о том, что РФ блокирует мир, а это является неудачей для США.

В свою очередь, в The Times написали, что Путин не пошел на уступки Трампу, однако своим согласием на ограничение ударов по Украине позволил президенту США сохранить лицо.

По версии Politico, Путин тянет время и готовит ловушку для Трампа по традициям СССР. По мнению бывшего офицера разведки США Мэттью Шумейкера, президент США рискует сыграть на руку российскому диктатору, позволив РФ применить "классическую советскую тактику времен холодной войны" медленного ведения переговоров.

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