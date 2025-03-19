В Белом доме не сообщили, поблагодарил ли за что-нибудь Трамп в ответ.

Госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц опубликовали заявление по итогам переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта. Встреча высокопоставленных представителей обеих стран значительно помогла в продвижении к завершению войны", - сказано в заявлении.

Сообщается, что Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США, особенно за поставку ракет Javelin, которые он предоставил первым, и за его усилия по достижению мира. Лидеры договорились о продолжении совместной работы Украины и Америки для достижения реального завершения войны и установления прочного мира под руководством президента Трампа.

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Также оба лидера договорились о частичном прекращении огня в отношении энергетических объектов. Они согласились, что это может стать первым шагом к окончательному завершению войны и обеспечению безопасности. Зеленский выразил признательность за лидерство Трампа в этом вопросе и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня.

Отмечается, что Зеленский также поблагодарил Трампа за продолжение работы по гуманитарным вопросам, включая обмен военнопленными. Он отметил, что недавно состоялся успешный обмен, и поблагодарил президента за его лидерство в этом вопросе.

Разговор Трампа с Зеленским - детали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. Они обсудили дальнейшие шаги по "реализации и расширению" режима частичного прекращения огня, затронули вопрос об усилении украинской ПВО, а также возможности освобождения военнопленных и возвращения депортированных украинских детей.

Трамп предложил Зеленскому "помочь в управлении электрическими и атомными станциями в Украине". По его мнению, это стало бы лучшим средством защиты украинской инфраструктуры.

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