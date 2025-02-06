Гибель Вадима Стройкина в стране-агрессоре назвали самоубийством.

Российский певец с Урала и преподаватель игры на гитаре Вадим Стройкин погиб в Санкт-Петербурге. Произошло это во время обыска его квартиры по делу о финансовой поддержке ВСУ. Пропагандисты утверждают, что 59-летний музыкант якобы совершил самоубийство и выпрыгнул из окна 10-го этажа.

Как пишет российское издание "Север. Реалии", артиста обвинили в "участии в террористической организации". Из-за этого в его квартире был проведен обыск. Стройкин, по версии жителей страны-агрессора, вышел на кухню попить воды, а через несколько секунд, когда к нему пришли силовики он выпал из окна.

Не секрет, что в РФ любая поддержка Украины и ВСУ считается "терроризмом" или "экстремизмом". За это обвиняемым по таким делам грозит до 20 лет ограничения свободы.

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После нападения оккупантов на Украину в 2022 году исполнитель публиковал в своих соцсетях посты, в которых выступал против войны. Более того, он даже открыто критиковал путинский режим и самого диктатора, что, как известно, в России, строго наказывается. В одном изпостов музыкант назвал Путина "подонком" из-за того, что "пошел войной не только на братский народ, но и объявил войну народу собственному". Именно это и стало причиной того, что власти РФ решили проверить его на связь с ВСУ.

К слову, Стройкин родом из города Снежинск. Он окончил Британскую школу журналистики и в 90-х начал карьеру радиоведущего. Тогда он создал авторскую программу "Антология авторской песни" на "Эхо Москвы - Екатеринбург". После этого артист пробовал себя в туристической деятельности и основал свою компанию, а затем занялся музыкой. С 2015 года россиянин был преподавателем игры на гитаре и проводил уроки по всему миру.

Напомним, ранее погибла украинская актриса Анастасия Кольвах. Ее жизнь оборвалась в результате российского обстрела Полтавы

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