Отмечается, что Администрация Байдена стремится создать в союзных странах несколько линий по производству критически необходимого оружия, учитывая растущую конкуренцию с Китаем и Россией.

США планируют на австралийской военной базе открыть первый за пределами Штатов завод, который будет производить ракеты, играющие решающую роль в развязанной Россией войне против Украины. Речь идет о ракетах GMLRS, которые запускаются из HIMARS, пишет The Wall Street Journal.

"Быстрое потребление боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке - от ракет до артиллерийских снарядов - ограничило возможности промышленной базы США удовлетворять спрос и пополнять истощенные запасы. Администрация Байдена стремится создать в союзных странах несколько линий по производству критического оружия, хотя это непросто", - говорится в публикации.

Указывается, что попытка построить завод в Австралии "позволяет взглянуть на то, как оружейная стратегия Вашингтона может развернуться по всему миру, а также на трудности, с которыми сталкиваются США и их союзники при наращивании производства боеприпасов".

Видео дня

Официальные лица США говорят, что они довольны темпом и скоростью усилий Австралии.

"Учитывая растущую конкуренцию, высокоточные боеприпасы, такие как GMLRS и PrSM, приобретают все большее значение. Крайне важно, чтобы у нас были горячие производственные линии, чтобы поставлять их в больших масштабах", - заявил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

При этом имеется в виду стратегическая конкуренция США с Китаем и Россией.

По словам австралийских чиновников, первая партия из примерно дюжины GMLRS австралийской сборки будет испытана к концу следующего года. А к концу десятилетия Австралия намерена производить тысячи ракет ежегодно.

Отмечается, что сначала GMLRS будет собираться из импортных компонентов, однако позже Австралия хочет сосредоточиться на производстве ключевых деталей ракет внутри страны, включая ракетные двигатели и боеголовки. Также в какой-то момент могут быть произведены и другие типы ракет, помимо GMLRS.

Но, как пишет WSJ, найти квалифицированную рабочую силу может оказаться непростой задачей, учитывая, что в Австралии уже наблюдается нехватка инженеров. Не менее сложной задачей может оказаться и разработка новых цепочек поставок, поскольку некоторые системы, такие как ракетные двигатели, уже испытывают дефицит. Даже определение наилучшего способа транспортировки компонентов ракет за границу может потребовать практики.

"Соединенным Штатам и их союзникам необходимо произвести как можно больше боеприпасов и как можно скорее. Производственная мощность во время конфликта также может иметь значение, а это значит, что чем больше производственных площадок, тем лучше", - заявил экс-сотрудник Пентагона Зак Купер.

Нехватка оружия на Западе - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что развязанная Россией война против Украины выявила недостатки Запада в быстром производстве большего количества оружия в нужный момент.

К примеру, на изготовление одной ракетной системы NASAMS, которая защищает воздушное пространство над Белым домом, уходит два года. И сейчас в связи с растущим числом потенциальных угроз для Запада, включая Россию и Китай, спрос на них также резко вырос, заказы то и дело накапливаются.

При этом отмечалось, что Россия и Китай опередили США и Европу по некоторым системам противоракетной обороны. По словам представителей Пентагона, у этих стран есть гиперзвуковые ракеты, а внедрение первой из них США было перенесено на 2024 год из-за неудачных испытаний. Американские и европейские системы защиты от гиперзвуковых ракет не поступят на вооружение в течение как минимум 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: