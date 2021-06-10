Особенно сложная ситуация сложилась в Субсахарской Африке.

На сегодня число детей, вовлеченных в детский труд достигло 160 миллионов по всему миру. За четыре года этот показатель вырос на 8,4 миллиона. 79 миллионов детей привлечены к работам, которые могут нанести вред их здоровью.

Об этом говорится в новом общем отчете ЮНИСЕФ и Международной организации труда. Отмечается, что к началу 2020 года в детский труд по всему миру были вовлечены 97 миллионов мальчиков и 63 миллиона девочек. По сути, работать вынужден каждый десятый ребенок на Земле.

Авторы доклада предупреждают, что впервые за 20 лет глобальный прогресс в искоренении детского труда застопорился. Так, возросло количество детей, вынужденных трудиться на опасных работах. С 2016 года их число возросло на 6,5 миллиона – до 79 миллионов во всем мире.

Речь идет о детях от 5 до 17 лет, которые заняты трудом, который может нанести вред их физическому здоровью и благополучию.

Особенно сложная ситуация сложилась в Субсахарской Африке – там рост населения, крайняя бедность и неадекватные меры соцзащиты привели к взрывному росту эксплуатации детей. Число занятых на работе детей за 4 года в регионе выросло на 16,6 миллиона.

Экономические шоки пандемии COVID-19 лишь усугубляют ситуацию. В отчете предупреждают, что из-за пандемии еще 9 миллионов детей по всему миру находятся в зоне риска и могут быть вовлечены в детский труд до конца 2020 года.

Подчеркивается, что детский труд несет риски для физического и ментального развития детей. Часто необходимость работать наносит вред образованию и ограничивает будущие возможности детей. Таким образом детский труд замыкает порочный цикл нищеты и создает предпосылки для ее углубления.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров