Свои подписи поставили представители всех 30 стран-членов НАТО и Швеции с Финляндией.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе министры иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО.

Свои подписи поставили представители всех 30 стран-членов НАТО и Швеции с Финляндией, сообщает радио Свобода.

В своих выступлениях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главы МИД Финляндии и Швеции, подписавшие документ, назвали сегодняшний день "историческим". Они отметили, что вступление двух стран в Альянс будет способствовать не только укреплению их безопасности, но и усилит безопасность НАТО в целом.

Россия сегодня на заседании прямо не упоминалась, однако именно российское полномасштабное вторжение в Украину стало главным аргументом для того, чтобы две традиционно нейтральные страны решили вступить в НАТО.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Официальную заявку Финляндия и Швеция подали в середине мая. Решение об их принятии в НАТО было принято в рекордно короткие сроки - о нем было объявлено уже 29 июня на саммите НАТО в Мадриде. Единственным серьезным препятствием были требования Турции, относительно которых стораны пришли к соглашению.

Для того, чтобы Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО, необходима ратификация подписанных сегодня документов парламентами всех 30 стран-членов Альянса.

Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой, не видят в нём особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. Однако в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.

Как сообщал УНИАН, 2 июля президент США Джо Байден правил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

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