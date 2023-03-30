Генерал Каволи подчеркнул, что война в Украине стала вызовом для коллективной безопасности НАТО, но альянс сумел быстро отреагировать, усилив свой восточный фланг.

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, с которым 29 марта провел разговор главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, призвал продолжать поддерживать Украину до победы и не допустить российского успеха.

"Мы должны продолжать поддерживать потенциал украинцев, чтобы они одержали победу. Россия не может выйти из этой войны с победой, наше будущее просто не выдержит этого", – заявил он время выступления в Берлине по случаю 75-й годовщины Плана Маршала, передает "Голос Америки".

Он добавил, что США и ЕС ежедневно тренируют украинцев и в рамках двусторонних программ, и в рамках военной помощи ЕС.

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"На сегодня более 11 тысяч украинских солдат проходят коллективную подготовку у нас, в разных местах по всей Европе. Эти солдаты смогут повлиять на ситуацию (на поле боя)", – сказал американский генерал.

Каволи подчеркнул, что война в Украине стала вызовом для коллективной безопасности НАТО, но альянс сумел быстро отреагировать, усилив свой восточный фланг.

"В ответ на российское вторжение в Украину, альянс НАТО создал большую и мощную военную структуру на восточном фланге. Сейчас под моим командованием более 40 тысяч военных, и еще 200 тысяч военных, которых страны привели к готовности на случай, если я в них буду нуждаться. У нас есть почти 100 самолетов, которые патрулируют воздушное пространство сейчас, почти 100 судов, которые контролируют ситуацию на воде", – сказал главнокомандующий сил НАТО в Европе.

Он воздал должное сплоченности и единству, проявленным альянсом после российского вторжения.

"Союзники и партнеры активизировались ради защиты ценностей свободы и демократии, они поставили интересы Украины даже выше своих интересов", – заявил генерал Каволи.

Война в Украине: последние заявления НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин не планирует мира в Украине и ведет войну на истощение. По его словам, бои в Бахмуте демонстрируют, что даже ради минимальной выгоды Россия готова бросить тысячи военных.

В начале марта Столтенберг также подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине в войне с РФ. Альянс будет предоставлять нашему государству все необходимое.

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