Стало известно о помощи от еще одного члена альянса – Албании.

НАТО будет продолжать поддерживать Украину для ее победы в войне против России. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, союзники наращивают свою помощь Киеву.

В частности норвежец сказал это в контексте помощи для Украины от Албании – именно после встречи с президентом этой страны Байрамом Баем дал пресс-конференцию в Брюсселе.

"Мы только что обсудили войну России против Украины. Президент Путин начинает новые наступления и продолжает ракетные атаки. Наш ответ-продолжать предоставлять Украине все, в чем она нуждается для победы. Союзники наращивают свою беспрецедентную поддержку, и я приветствую обязательства по такой помощи от Албании. Мы должны продолжать нашу помощь так долго, как это будет необходимо", - передает слова Столтенберга Укринформ.

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Кроме этого норвежец отметил ключевую роль Албании в поддержании стабильности и сотрудничества в стратегически важном для НАТО регионе Западных Балкан.

"Альянс будет продолжать свою миротворческую миссию в Косово и будет способствовать продолжению диалога между Приштиной и Белградом по нормализации отношений, происходящего под эгидой ЕС", - такие слова Столтенберга передает информационное агентство.

Отметим, что сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса начнет визит в Швецию, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе. Там планируется участие Столтенберга в неформальной встрече министров обороны ЕС. Ключевой темой будет предоставление оружия Украине для обеспечения права на защиту от вооруженной агрессии РФ.

НАТО и Украина: что известно

В Европе заявили, что отказ Украине в 2008-м году вступить в НАТО был ошибкой. Киев будет участником альянса, однако есть одно условие.

Столтенберг рассказал, на какую сумму НАТО уже помог Украине.

Генсек альянса пригласил Зеленского на следующий саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе.

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