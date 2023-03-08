Лидер "Грузинской мечты" заявляет, что "Майдан принес войну".

Лидер грузинского парламентского большинства Ираклий Кобахидзе выдал пророссийский месседж о якобы связи Революции Достоинства и российской агрессии против Украины. Это произошло после того, как бушующие в Грузии протесты сравнили с Майданом, пишет "Новости Грузия".

Кобахидзе в духе российском пропаганды обвинил украинцев в российской агрессии против Украины и оккупации украинский территорий. Он также "напал" на "радикалов" в Грузии, якобы поддерживаемых Евросоюзом.

"Касательно Майдана, что Майдан принес Украине? На второй год в Украине была война, в ходе которой они потеряли большую часть Крыма, Луганска и Донецка. Продолжением всего этого является война, которая, к сожалению, происходит в этой стране сегодня. В общей сложности Украина потеряла 20% территорий. Именно этого и добиваются радикалы в Грузии, поддерживаемые Виолой фон Крамон. Конечно, мы не будем действовать в соответствии с повесткой радикалов, но мы будем действовать в соответствии с интересами грузинского общества", — сказал лидер "Грузинской мечты".

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Вчера вечером депутат Европарламента Виола фон Крамон поделилась публикацией СМИ о том, что спецназ в Грузии использует против протестующих газ и готовится к использованию водомета.

"Напоминает времена Майдана в Украине 2013/2014", – прокомментировала она.

Протесты в Грузии - что нужно знать

7 марта под зданием парламента в Тбилиси собрались протестующие. Они выразили несогласие с принятием в первом чтении "российского закона" или "закона об иноагентах", коими в случае его принятия будут считать НПО и СМИ, финансируемые на 20 и более процентов из-за границы.

Закон ставит под угрозу евроинтеграцию страны, являющейся кандидатом на членство ЕС, о чем уже предупредили в Брюсселе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против принятия закона и пообещала ветировать его.

Участники протеста против "российского закона" пытались прорваться в здание парламента. МВД прибегло к их силовому разгону с использованием водомета, газа и светошумовых гранат. В ответ в силовиков полетели "коктейли Молотова". С двух сторон были пострадавшие, несколько десятков протестующих задержаны.

После подавления протеста оппозиционные силы пообещали перейти к ежедневным акциям протеста. В среду акцию продолжил приуроченный к 8 марта Женский марш, участие приняли тысячи людей.

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