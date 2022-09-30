Кровавый диктатор не боится терять военных, ведь в РФ жизнь человека ничего не стоит.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что президент РФ Путин готов "проглотить" огромные потери своих войск в Украине. Кровавый диктатор настолько жаждет победы, что будет только поднимать планку "допустимых потерь".

Таким мнением Жданов поделился в эфире телемарафона.

Так, мобилизация в РФ связана с тем, что страна-агрессор стремительно теряет живую силу. Вооруженные силы Украины мощно ликвидируют рашистов, в день билеты "на концерт Кобзона" могут получать по 500 оккупантов.

Однако Путина это не останавливает. В начале полномасштабного вторжения он рассчитывал потерять около 30-50 тысяч человек. Он считал такие потери "вполне приемлемыми".

Теперь же Путин готов к куда большим потерям. Он существенно поднял планку, пояснил Жданов. Кровавый диктатор готов "проглотить" смерть даже 300 и 500 тысяч военных.

"Могилизация" РФ: как Путин решил "демилитаризировать" свою страну

21 сентября кровавый диктатор объявил о частичной мобилизации резервистов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что повестки получат около 300 тысяч человек. Однако это оказалось ложью. СМИ узнали, что в секретном 7 пункте указа о мобилизации сказано об 1 миллионе мужчин.

В Кремле эту информацию пытались опровергнуть, однако о том, что повестки выдаются в буквальном смысле всем подряд, заговорили даже пропагандисты. Так, РФ отправляет на войну многодетных отцов, стариков и даже людей, которые физически не могут нести служу. К примеру, недавно там мобилизировали мужчину с шизофренией, его взяли в стрелковый батальон

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