По словам премьер-министра Словакии, его страна не будет оказывать военную помощь Киеву.

Вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) неприемлемо. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, военного решения войны в Украине нет. При этом политик призвал стороны к миру, но по-прежнему отказался от оказания военной помощи Украине.

"Наивно полагать, что такое ядерное государство, как Российская Федерация, можно победить в обычной войне. ... Давайте подтолкнем обе враждующие стороны - и Украину, и Россию - к перемирию", - призвал Фицо.

Он также сказал, что "пока славяне убиваются, Запад наблюдает". В то же время словацкий премьер считает, что необходимо достичь такой договоренности, чтобы, с одной стороны, были учтены требования Украины, а с другой – были даны гарантии безопасности России.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, президент РФ Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь, но добился абсолютно противоположного. Как сказал Столтенберг, Украина вступит в НАТО, и "это не вопрос "если", а вопрос "когда".

Также УНИАН сообщал, что президент Польши Анджей Дуда пристыдил Запад за нежелание брать Украину в НАТО. Он подчеркнул, что нынешней войны не было бы, если бы Украина уже была членом Альянса.

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