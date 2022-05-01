Прекращение огня может быть только первым шагом, сказала Бербок.

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что мирное соглашение в редакции Кремля принесет Европе новую войну.

Об этом шла речь в интервью Бербок немецкому изданию Bild.

Дипломатка конкретизировала, что Путин разрушил мирный порядок Запада.

"Наша цель - мир - для людей в Украине, для нас самих и наших детей. Дело не только в отсутствии войны, но и о безопасности свободной жизни. Но мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, до 24 февраля возврата не будет. Мы больше никогда не сможем полагаться на обещания Путина", - сказала она.

Именно поэтому важно помочь Украине отбить жестокое вторжение и защитить себя от будущих нападений, отметила министр.

"Прекращение огня может быть только первым шагом. Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще более близкой к нашим границам", - высказалась дипломатка.

Бербок отметила, что надо способствовать тому, чтобы Украина была достаточно сильной решать это сама: "Потому что именно украинцы гибнут в этой войне, им грозит угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать".

Война в Украине: обновленные данные

1 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вели наступление на Слобожанском и Лиманском направлениях, а на Кураховском пытались прорвать оборону наших воинов.

Для того, чтобы нарастить темпы наступления в Украине, командование вооруженных сил России продолжает усиливать ударный потенциал своей армии. В РФ в районы, граничащие с нашей страной, перебрасывают военную технику и вооружение.

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 300 оккупантов. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Общее количество уничтоженных оккупантов с 24 февраля - около 23,5 тысяч.

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