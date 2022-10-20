Также он подчеркнул, что война России против Украины - это геноцид.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина не в тюрьме за все совершенные им преступления, а в аду.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос относительно будущего главы Кремля изданию "Немецкая волна".

"Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?", - спросила журналистка немецкого издания.

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"В аду", - ответил Рейнсалу после несколькосекундных раздумий.

Также в разговоре с изданием глава эстонского МИДа высказал мнение о том, что Германии и странам Запада стоит нарастить усилия по поставкам в Украину вооружения и ввести более жесткие санкции против РФ.

"Война России - это геноцид в Украине, Путин не делает из этого секрета. Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока у власти путинский режим", - подчеркнул Рейнсалу.

Позиция Эстонии по войне в Украине

Эстония с самого начала осудила полномасштабное российское вторжение в Украину. Также власти страны не раз высказывали осуждение военных преступлений, совершенных российскими оккупантами над гражданскими украинцами.

Эстония всячески поддерживает Украину, предоставляя вооружение, поддерживая европейские санкции против РФ. Также власти страны ограничили въезд россиянам на свою территорию.

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