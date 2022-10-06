Украинцев увезли от границы в неизвестном направлении.

В последние дни на российской стороне у российско-эстонской границы собралось более тысячи человек, в основном украинцев, въезду которых в Эстонию российские власти препятствовали, затягивая пограничные процедуры.

Как сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, россияне вывезли этих людей в неизвестном направлении.

"Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет - их посадили на грузовики и увезли. Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны в настоящее время работает над получением этой информации", – добавил он.

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Эти люди ожидали возможности пересечь границу по несколько суток. Ляэнеметс сказал, что Россия может массово направлять людей на незаконное пересечение границы. Погранслужба использует беспилотники, чтобы выяснить, не делает ли РФ это.

В случае, если это будет происходить, Эстония не сможет исходить из того, что все эти люди являются украинскими беженцами, отметил министр.

"Конечно, в эту толпу будут помещены и все остальные, граждане Российской Федерации, всевозможные агенты и другие люди", – считает он.

Он допустил, что в случае, если Россия отвезет этих людей на неподготовленный для легального пересечения границы участок, там выставят физический барьер. Людей или будут перенаправлять на пограничный переход, либо обустроят временный пункт пропуска.

По словам министра, Эстония также установила связь с украинским посольством, чтобы проверять биографии прибывающих людей. Сейчас Эстония впускает людей даже с копией украинского паспорта, но у России есть возможности для всевозможных подделок. Потому на границе есть люди, которые беседуют с прибывшими и пытаются выявить тех, кто лжет о своем происхождении и мотивации.

Украинцы в России

Тысячи граждан Украины были принудительно вывезены россиянами из оккупированных территорий в Россию после начала полномасштабного вторжения в феврале. В частности, в конце марта устроили массовую депортацию украинцев из Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов сперва в "ЛНР" и "ДНР", а потом, после фильтрации, в Россию.

Эти люди, а также те, кто выехал из оккупированных территорий в РФ самостоятельно, часто пытаются вернуться в Украину. Для этого украинцы выбирают маршруты через Беларусь и Польшу или через Эстонию.

Новый поток украинцев, желающих выехать из России в Европу, начался с проведением на оккупированных территориях Украины так называемых референдумов о присоединении этих областей к РФ и последующим объявлением Владимира Путина о попытке аннексии этих территорий. В частности, из-за угрозы мобилизации местного населения в российскую армию. На границах РФ с Эстонией и Латвией образовались очереди.

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