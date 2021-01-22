Контрабандисты пытались провезти нелегалов в герметичном контейнере-рефрижераторе из континентальной Европы в Великобританию.

Суд в Лондоне приговорил к тюремному заключению четырех перевозчиков-контрабандистов по обвинению в причастности к гибели 39 нелегальных мигрантов из Вьетнама.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство dpa, четырем нелегальным перевозчикам придется провести за решеткой от 13 до 27 лет.

Двое главных обвиняемых приговорены к 27 и 20 годам лишения свободы за непредумышленное убийство и торговлю людьми.

Читайте такжеВ Северной Македонии в грузовике нашли 211 мигрантов

Фура с телами нелегалов в Британии: как все произошло

В октябре 2019 года в Великобритании обнаружили грузовик с 39 телами нелегальных мигрантов. Контрабандисты пытались провезти нелегалов в герметичном контейнере-рефрижераторе из континентальной Европы в Великобританию.

Среди погибших - 31 мужчина и 8 женщин из Вьетнама. Каждый из них заплатил контрабандистам более 10 тысяч евро за возможность нелегально попасть в Британию.

По словам экспертов, при перевозке температура в герметичном контейнере поднялась до 40 градусов, поэтому мигранты не имели никаких шансов выжить.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова