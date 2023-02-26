Страна находится под постоянными атаками в киберпространстве.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила об "огромной опасности", с которой сталкивается страна.

В интервью Funke Mediengruppe Файзер заявила, что Владимир Путин вкладывает огромные ресурсы в кибератаки.

"Война усугубила проблемы кибербезопасности. Участились атаки пророссийских хакеров", – утверждает министр.

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По словам Фезер, опасность спонсируемой и управляемой государством шпионской и диверсионной деятельности остается очень высокой. Она призвала федеральное и региональные правительства работать вместе.

"Мы конкурируем с постоянно меняющимися способами атаки и технологиями", – сказала она.

По словам Фезер, правительство расширяет управление по информационной безопасности и хочет создать новые инструменты, с помощью которых органы безопасности смогут останавливать кибератаки и устранять их.

Российские кибератаки на Германию - что известно

Германия находится под "постоянным огнем" хакеров. В мае 2015 года немецкий парламент стал целью одной из крупнейших кибератак, с которыми когда-либо сталкивалась страна. Тогда была атакована внутренняя компьютерная система, украдены данные и отключены офисы депутатов. В атаке обвинили российскую военную разведку ГРУ. А в 2020 году был взломан кабинет тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель, были украдены электронные письма.

Кибератаки участились с тех пор, как Германия начала поддерживать Украину оружием в ее борьбе с российскими оккупантами. Под "прицелом" в течение последних недель были заводы по производству вооружений, поставщики энергии, гуманитарные организации и налоговые органы, аэропорты и муниципалитеты. Последние волны атак связывают с хакерской группы Ghostwriter, которая, вероятно, находится под контролем российских спецслужб, и российской группой хакеров Killnet .

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