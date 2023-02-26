Топ-менеджеры по защите киберпространства оценили работу украинских специалистов и предупредили, что российские хакеры планируют новый этап кибератак против Украины.

Украина вступает в новую фазу кибервойны с Россией в рамках противостояния государств в киберпространстве, защита которого является важной составляющей противодействия российской агрессии на нашей территории.

Как оценили международные специалисты в комментарии Politico, за год войны с россиянами украинским специалистам удалось отбить шквал атак вражеских хакеров, однако сейчас Киеву следует готовиться к новому этапу войны с врагом, который планируют усилить свои атаки в 2023 году.

О такой вероятности предупредили топ-менеджеры сразу двух фирм, специализирующихся на защите киберпространства. В частности, на прошлой неделе специалисты группы анализа угроз Google заявили, что оценивают достаточно "высокой" возможность такого сценария. Они считают, что россияне усилят попытки навредить киберпространству Украины на фоне новых поражений российских войск на фронте.

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Также соответствующий прогноз сделали специалисты компании по разведке киберугроз Recorded Future. Они считают, что российские хакеры начнут "наступление" на Украину во время следующего этапа эскалации на поле боя со стороны войск РФ. Это произойдет "почти наверняка", говорят специалисты.

О новом этапе киберпротивостояния Российской Федерации также заявила аналитик технической информации по угрозам компании Mandiant (фирма входит в группу компаний Google) Габби Ронкоун.

"Мы вступаем в новую фазу войны", - подтвердила она.

Она отметила эффективную работу подразделений киберспециалистов украинской разведки и правоохранителей в 2022 году и предупредила, что им нужно готовиться к дальнейшей эскалации.

"Мы просто готовимся к тому, что будет дальше, и надеемся, что сможем помочь", - сказала Ронкоун.

Также специалисты считают, что помимо возможных кибератак против Украины, российской хакеры также могут атаковать ресурсы стран-членов НАТО.

При этом вице-президент по безопасности и доверия клиентов корпорации Microsoft Том Берт отметил, что по итогам 2022 года Украина показала значительно лучшие кибервозможности, чем россияне: украинским хакерам удалось заблокировать наиболее вредоносные кибервмешательства в работу государственных правительственных сайтов и учреждений.

"Они были лучше подготовлены, более стойкие, быстрее восстанавливали и запускали свои сети, атакуя в ответ", - сказал он.

Кибератаки со стороны РФ - последние случаи

Напомним, что хакеры из РФ продолжают попытки ослабить наше государство, осуществляя регулярные кибератаки против правительства Украины и личных ресурсов украинцев.

23 февраля Россия осуществила масштабную кибератаку на веб-ресурсы украинских государственных и местных органов власти в попытке модифицировать их данные.

Недавно стало известно, что СБУ заблокировала попытку российских хакеров наблюдать за украинцами через Wi-Fi.

Также в феврале хакеры из РФ атаковали сайты стран-членов НАТО. Инцидент официально подтвердили в Альянсе.

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