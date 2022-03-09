Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставил Киеву оборонительное оружие.

Германия не будет поставлять военные самолеты в Украину. Немецкое правительство работает над снижением зависимости страны от импорта ископаемого топлива.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы предоставили все виды оборонных материалов и отправили оружие, о котором мы вам говорили, но верно и то, что мы должны очень тщательно обдумать, что мы делаем конкретно, и, безусловно, военные самолеты не являются частью этого", - заявил канцлер Олаф Шольц.

При этом он заявил, что правительство Германии уже несколько месяцев работает над снижением зависимости страны от импорта ископаемого топлива.

"Есть много технических вопросов, которые необходимо решить", - подытожил политик.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили "зеленый свет" на передачу истребителей Украине. В частности, США уже начали переговоры с Польшей о помощи Украине. В администрации президента США отмечали, что в связи с этим возникает вопрос, каким образом самолеты будут доставлены из Польши в Украину.

8 марта в министерстве иностранных дел Польши заявили, что Варшава готова передать в распоряжение США все свои истребители Миг-29, о которых просила Украина.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призывает как можно скорее решить вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов.

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