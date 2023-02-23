Анка Фельдгузен считает, что это произойдет в апреле.

Украина может получить "достаточно серьезное" количество танков уже в апреле. Германия отправит первую партию в марте и примерно в это же время начнутся поставки из Испании.

Таким мнением поделилась посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Радио Свобода. Она сказала: "Мы уже сообщили о том, что наши первые танки будут в конце марта. Ваши военные сейчас учатся на них. Мы видим картинки с полигона в Германии".

Затем дипломат обратила внимание на заявление о поставках танков от официального Мадрида: "Испания тоже согласна. Они сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже достаточно серьезное количество".

Видео дня

Поставки танков Leopard в Украину: последняя информация

После того, как Германия одобрила отправку танков своего производства для ВСУ, на аналогичный шаг пошли и другие страны. Сюда относятся Польша, Нидерланды, Дания и еще немало государств.

Испания 22 февраля пообещала предоставить Украине 6 единиц Leopard 2 из своих запасов. А в будущем не исключаются новые поставки.

Швеция готовит свежий пакет военной помощи для Украины. В Стокгольме не исключают, что в него могут войти Leopard 2. А Финляндия уже согласилась поделиться тремя танками.

По словам президента Польши Анджея Дуды, его страна готова отправить Leopard 2 в Украину. Танки поставят после завершения обучения бойцов ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: