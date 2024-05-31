Все больше государств-членов НАТО предоставляют разрешение Украине для использования своего оружия, но не рассказал, какие условия выдвигаются при этом для ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России - и все больше союзников соглашаются с этим.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил на министерской встрече НАТО.

"Украина имеет право на самооборону и это включает удары по целям на территории России. Это становится еще более актуальным, на фоне открытия нового фронта (в Харьковской области - УНИАН)", - сказал генсек Альянса. Видео дня

Также Столтенберг отметил, что его убеждение связано с тем, что удары ВСУ по России имеют оборонительный характер.

"Украина должна иметь право наносить ответные удары, чтобы защищаться", - подчеркнул Столтенберг.

Отдельно генсек подчеркнул, что для эффективной защиты Украина должна использовать новейшее натовское оружие. Все больше государств-членов НАТО предоставляют разрешение Украине для использования своего оружия, но не рассказал, какие условия выдвигаются при этом для ВСУ.

"Мы ожидаем, что это (удары по России - УНИАН) будет осуществляться ответственно", - подытожил Столтенберг.

Удары оружием Запада по территории РФ

США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина "не имеет никаких ограничений" на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

Вчера ряд СМИ сообщил, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России с использованием предоставленного США оружия. Сейчас разрешены удары у границ Харьковской области.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступавший вместе с Шольцем во вторник, заявил: "Мы должны позволить [украинцам] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, но не другие гражданские или военные цели".

Другие страны оставляют еще меньше двусмысленности.

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