Генсек Альянса призовет союзников удвоить помощь Украине.

Глава НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников ежегодно выделять около 40 миллиардов долларов военной помощи Украине. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на представителей правительства Германии и других стран-членов Альянса.

Издание отмечает, что сейчас растут сомнения относительно способности Украины сдержать РФ в войне на истощение. Своими планами по увеличению военной помощи Альянс хочет послать сигнал правителю России Путину.

"Чтобы поддержать Украину в ее оборонительной битве против России, НАТО хочет пообещать значительно большую военную помощь, чем было известно ранее. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поддержка со стороны государств-членов должна составлять 40 миллиардов долларов в год", - пишет СМИ. Видео дня

Журналисты напоминают, что пока Столтенберг публично назвал лишь значительно более низкую цифру: 100 миллиардов долларов за пять лет, то есть 20 миллиардов долларов в год. В то же время источники утверждают, что это "только нижняя граница, фактически нужна вдвое большая сумма".

"Предложение будет обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел Альянса в этот четверг и пятницу в Праге, подтвердили дипломаты. Однако решение ожидается лишь на саммите глав государств и правительств в Вашингтоне в июле, где также должно отмечаться 75-летие Альянса", - говорится в статье.

Сотрудничество Украины и НАТО - последние новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, на июльском саммите Альянса лидеры сделают дальнейшие шаги для инвестирования в безопасность, укрепления связей с партнерами и усиления поддержки Украины.

Также УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты Америки и Германия предостерегли Зеленского перед саммитом НАТО. Они просят президента Украины не призывать установить четкие сроки вступления Украины в Альянс.

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