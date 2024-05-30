Глава НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников ежегодно выделять около 40 миллиардов долларов военной помощи Украине. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на представителей правительства Германии и других стран-членов Альянса.
Издание отмечает, что сейчас растут сомнения относительно способности Украины сдержать РФ в войне на истощение. Своими планами по увеличению военной помощи Альянс хочет послать сигнал правителю России Путину.
"Чтобы поддержать Украину в ее оборонительной битве против России, НАТО хочет пообещать значительно большую военную помощь, чем было известно ранее. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поддержка со стороны государств-членов должна составлять 40 миллиардов долларов в год", - пишет СМИ.Видео дня
Журналисты напоминают, что пока Столтенберг публично назвал лишь значительно более низкую цифру: 100 миллиардов долларов за пять лет, то есть 20 миллиардов долларов в год. В то же время источники утверждают, что это "только нижняя граница, фактически нужна вдвое большая сумма".
"Предложение будет обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел Альянса в этот четверг и пятницу в Праге, подтвердили дипломаты. Однако решение ожидается лишь на саммите глав государств и правительств в Вашингтоне в июле, где также должно отмечаться 75-летие Альянса", - говорится в статье.
Сотрудничество Украины и НАТО - последние новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, на июльском саммите Альянса лидеры сделают дальнейшие шаги для инвестирования в безопасность, укрепления связей с партнерами и усиления поддержки Украины.
Также УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты Америки и Германия предостерегли Зеленского перед саммитом НАТО. Они просят президента Украины не призывать установить четкие сроки вступления Украины в Альянс.
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