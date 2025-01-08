Госпожа посол поблагодарила конгрессменов за внесение резолюции на рассмотрение в Конгресс.

Двухпартийная группа членов Палаты представителей США внесла в Палату представителей Конгресса США проект резолюции о признании действий России в Украине актом геноцида. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"Все преступления РФ должны найти отражение в американском законодательстве, чтобы обеспечить наказание российских преступников и предотвратить такие ужасные преступления в будущем", - отметила Маркарова.

Как сообщила госпожа посол, в преамбуле проекта резолюции говорится, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев, включая детей, в Россию и временно оккупированных территорий соответствует критериям, изложенным в статье II Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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Резолютивная часть документа осуждает РФ за совершение актов геноцида, призывает США в сотрудничестве с НАТО и союзниками по ЕС принять меры для поддержки украинского правительства, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа и поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности.

Военные преступления россиян в Украине

Как писал УНИАН, российская армия систематически совершает военные преступления в Украине, что подтверждается в частности отчетами ООН. При этом россияне прибегают фактически ко всем видам таких преступлений - от неизбирательного применения мощного оружия в густонаселенных местностях до целенаправленных убийств, пыток и изнасилований.

Отдельной проблемой являются систематические убийства военнопленных и пытки над пленными и похищенными гражданскими в российских тюрьмах.

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