В 2018 году городские власти Парижа назначили 16 директоров и помощников директоров на новые должности. Из них одиннадцать были женщинами и только пятеро - мужчинами.

Во Франции отменили штраф в размере 90 000 евро, который был наложен на мэрию Парижа за дискриминацию мужчин на руководящих постах.

Читайте такжеВ Польше вступило в силу решение Конституционного суда о запрете абортовОб этом пишет Le Figaro.

Министр государственной службы Амели де Моншален сказала, что "этот штраф не подлежит уплате" и призвала мэра города Анну Идальго направить эти средства на поддержку этой положительной динамики.

Идальго отметила, что властям нужно предоставить гораздо больше возможностей женщинам получить доступ к ответственным должностям.

Что этому предшествовало

Мэрию Парижа оштрафовали на €90000 за дискриминацию мужчин на руководящих постах.

В Министерстве государственной службы сообщили, что в 2018 году городские власти Парижа назначили 16 директоров и помощников директоров на новые должности. Из них одиннадцать были женщинами и только пятеро - мужчинами.

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Автор: УНИАН