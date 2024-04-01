Агенты российской военной разведки приезжали в те города, где у американских дипломатов вскоре проявлялся "гаванский синдром".

Агенты российской военной разведки могли воздействовать на западных дипломатов, чиновников и разведчиков секретным оружием, вызывающим так называемый "гаванский синдром". Об этом говорится в расследовании The Insider, программы "60 минут" американского телеканала CBS News и немецкого еженедельника Der Spiegel.

Сопоставив данные о поездках агентов российской военной разведки со случаями "гаванского синдрома" в разных регионах мира, журналисты обнаружили явную корреляцию. Как показало расследование, такие симптомы у американских дипломатов проявлялись в те же периоды и в тех же местах, куда приезжали сотрудники войсковой части 29155 Главного разведывательного управления РФ.

Так, по данным расследователей, в ноябре 2014 года жертвой "гаванского синдрома" стал сотрудник американского консульства во Франкфурте.

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Также в 2017 году в Китае отмечены странные инциденты с сотрудниками американских консульств. У одного из сотрудников консульства в Шанхае, ответственного за хранение секретной информации, врачи зафиксировали "неизвестное влияние окружающей среды, повлекшее черепно-мозговую травму". Также несколько жертв было Гуанчжоу, они жаловались на головокружение, затуманенное сознание, головные боли, потери кратковременной памяти, бессонницу и тошноту. В результате Госдепу США пришлось эвакуировать из Гуанчжоу более десяти сотрудников. В Пекине в 2017 году также были подобные инциденты.

Кроме того, говорится в исследовании, похожий случай произошел с супругой американского дипломата в 2021 году в Тбилиси. При этом, как выяснили журналисты, по странному совпадению в этот момент в Грузии находились сотрудники ГРУ из подразделения 29155. Также расследователи рассказывают о возможных инцидентах в 2021 году в Белграде и Ханое.

При этом по крайней мере две жертвы видели сторудников ГРУ перед атакой или сразу после нее и опознали их по фотографии. Так, дипломат во Франкфурте опознал в одном из вероятных нападающих предполагаемого сотрудника ГРУ Егора Гордиенко. А супруга американского дипломата в Тбилиси незадолго до нападения заметила из окна своего дома мужчину, в котором узнала Альберта Аверьянова – сына командира подразделения 29155 Андрея Аверьянова.

В руки журналистов также попал документ, подтверждающий исследования одним из ключевых участников группы 29155 Иваном Терентьевым "потенциальных возможностей нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе".

"Зачем Кремлю могли понадобиться такие атаки, неизвестно, но из разговоров с дипломатами ясно, что эта стратегия возымела свой эффект: многие сотрудники не хотят работать по российскому направлению, понимая, что могут стать инвалидами и при этом даже не получить должной помощи ― ведь многие из пострадавших сталкивались с тем, что их жалобы списывали на психическое расстройство", - отмечается в расследовании.

Хотя прямых улик в пользу причастности российской военной разведки к использованию "акустического оружия" нет, теперь "американские власти могут переосмыслить свое отношение к "гаванскому синдрому" и начать полноценное расследование инцидентов", заключают авторы расследования.

Что такое "гаванский синдром"

"Гаванский синдром" - это термин, который обычно используется для описания необъяснимых физических симптомов, которые появились у дипломатов и сотрудников посольств США и Канады в Гаване, Куба, начиная с конца 2016 года. Симптомы включали в себя головные боли, головокружение, потерю слуха, нарушения зрения, проблемы с сосредоточением и координацией движений.

Были предложены несколько версий объяснения, включая нападение с помощью акустических или микроволновых устройств, отравление какими-либо химическими веществами или даже массовую истерию. Однако до сих пор не удалось установить однозначную причину или объяснение этих странных симптомов.

Агенты Кремля на Западе снова активизируются

Так, показательное убийство в Испании российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, который доставил в Украину вертолет, вызвало опасения, что Кремль снова нацелился на своих врагов.

Убийцы Кузьминова оставили четкие доказательства своей связи с Россией. демонстрируя четкое послание врагам кремлевского режима о том, что европейские шпионские сети России продолжают действовать.

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