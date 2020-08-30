Военный содержится под стражей в тюрьме Санте на юге Парижа.

Подполковнику Сухопутных войск Франции, проходившему службу на военной базе НАТО в Италии, предъявлены обвинения в госизмене и передаче спецслужбам РФ документов высокой секретности.

Об этом сообщает DW со ссылкой министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

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Отмечается, что военный был арестован Главным управлением внутренней безопасности Франции, когда собирался вернуться в Италию после отпуска. Он содержится под стражей в тюрьме Санте на юге Парижа.

«Мы приняли все необходимые меры предосторожности. Могу подтвердить, что старший офицер находится под судебным следствием», — сообщила Парли.

На данный момент не известно, о материалах какого рода идет речь.

Российские шпионы в мире

18 августа 2020 года в Норвегии задержали российского шпиона. Мужчина обвинялся в том, что он передал иностранному государству информацию, которая может нанести вред основным национальным интересам.

19 июля 2020 года в США по обвинению в шпионаже в пользу России арестовали военнослужащего Военно-морских сил Чарльза Бриггса.

В январе 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины задержала завербованного ФСБ РФ военного Вооруженных сил Украины, который собирал информацию о дислокации воинских частей ВСУ, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил.

2 января 2020 года в Службе безопасности Украины заявили об очередной попытке российских спецслужб склонить к сотрудничеству украинского гражданина.

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Автор: Елена Коваленко