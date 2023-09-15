Всю ответственность Макрон возложил на хунту, которая пришла к власти в результате переворота.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что фанцузский посол в Нигере Сильвен Итте взят в заложники военными, находящимися у власти, и питается лишь "военным пайком".

"В Нигере, пока я говорю с вами, у нас есть посол и дипломатические сотрудники, которые буквально взяты в заложники во французском посольстве. Ограничили доставку еды. Он питается военным пайком", — заявил глава о французскоггосударства во время поездки в Семюр-ан-Осуа, указав на ответственность солдат, свергнувших президента Мохамеда Базума и пришедших к власти 26 июля.

При этом у президента Франции спросили о возможной репатриации посла в Париж, на что он ответил: "Сильвен Итте больше не имеет возможности выходить на улицу, он персона нон грата, и ему не позволяют есть. Я сделаю то, о чем мы договоримся с президентом Базумом, потому что он является законной властью, и я говорю с ним каждый день".

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Стоит отметить, что Мохамед Базум по-прежнему считается во Франции законным главой Нигера.

Кроме того, власти Буркина-Фасо решили выслать военного атташе французского посольства, обвиненного в "подрывной деятельности". Ему дали две недели, чтобы он покинул страну.

"Правительство Буркина-Фасо решило (...) отозвать одобрение Эммануэля Паскье, военного атташе посольства Франции в Буркина-Фасо, за подрывную деятельность", - говорится в сообщении Le Figaro

Правительство Буркина-Фасо в результате государственного переворота также решило закрыть свою военную миссию в Париже.

"Обвинение в подрывной деятельности явно надуманно", - отреагировал в Париже представитель Министерства иностранных дел Франции.

Ситуация в Нигере - последние новости

В конце июля в Нигере произошел военный переворот, после чего хунта объявила о разрыве соглашения о присутствии французских военных. В свою очередь Париж не признает решения нелегитимной власти страны.

Так, Франция отказалась выводить свои войска. Всего насчитывалось около 1500 французских военных. В т же время официальный Париж объявил эвакуациб своих граждан из Нигера из-за ухудшения ситуации.

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