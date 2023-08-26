Официальный Париж уже назвал требование чушью.

Военная хунта в Нигере выдвинула требование к послу Франции покинуть страну и дала ему на это 48 часов.

Как пишет Le Figaro нигерийцы объяснили этот шаг тем, что посол Франции отказался прийти на встречу в МИД и "другими действиями французского правительства, противоречащими интересам Нигера".

В свою очередь во французском МИДе назвали такое требование ничтожным.

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Издание отмечает, что это очередной виток конфронтации хунты Нигера, которая пришла к власти в прошлом месяце, с Францией.

Ранее хунта обвинила Париж в намерениях интервенции с целью вернуть к власти президента Мохамеда Базума.

Ситуация в Нигере

Военный переворот в Нигере произошел в конце июля. Хунта объявила, что разрывает соглашения о присутствии французских военных, но Париж заявил, что не признает таких решений со стороны нелегитимных властей.

Франция, имеющая свои военные базы на территории Нигера, отказалась вывести войска по требованию лидеров хунты. В стране остаются еще около 1500 французских военных. При этом Франция эвакуирует своих граждан из Нигера с 1 августа из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

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