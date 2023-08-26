Военная хунта в Нигере выдвинула требование к послу Франции покинуть страну и дала ему на это 48 часов.
Как пишет Le Figaro нигерийцы объяснили этот шаг тем, что посол Франции отказался прийти на встречу в МИД и "другими действиями французского правительства, противоречащими интересам Нигера".
В свою очередь во французском МИДе назвали такое требование ничтожным.
Издание отмечает, что это очередной виток конфронтации хунты Нигера, которая пришла к власти в прошлом месяце, с Францией.
Ранее хунта обвинила Париж в намерениях интервенции с целью вернуть к власти президента Мохамеда Базума.
Ситуация в Нигере
Военный переворот в Нигере произошел в конце июля. Хунта объявила, что разрывает соглашения о присутствии французских военных, но Париж заявил, что не признает таких решений со стороны нелегитимных властей.
Франция, имеющая свои военные базы на территории Нигера, отказалась вывести войска по требованию лидеров хунты. В стране остаются еще около 1500 французских военных. При этом Франция эвакуирует своих граждан из Нигера с 1 августа из-за ухудшения ситуации с безопасностью.