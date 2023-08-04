Власти Франции заявили, что отказываются признавать решение военных Нигера денонсировать военные соглашения с Парижем.

Военная хунта, пришедшая к власти в Нигере в результате недавно произошедшего военного переворота, объявила о денонсации военных соглашений с Францией.

Согласно решению, все 1500 французских военных, которые размещены в Нигере, должны покинуть территорию страны.

В свою очередь власти Франции заявили, что отказываются признавать решение военных Нигера денонсировать военные соглашения с Парижем.

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"Франция напоминает, что правовая основа ее сотрудничества с Нигером в области обороны основана на соглашениях, заключенных с законными властями Нигера", - говорится в сообщении французского МИДа.

Тем временем поступают сообщения, один из крупнейших французских телеканалов "France 24", вещание которого вчера оборвалось в Нигере, сообщает о установлении контактов между властями Нигера и "Группы Вагнер".

Ситуация в Нигере - подробности

Военная хунта, захватившая власть, угрожает немедленно реагировать на любую "агрессию со стороны стран ЭКОВАС" (региональный союз стран Западной Африки, который имеет собственные коллективные вооруженные силы ECOMOG).

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой "помочь восстановить конституционный порядок в Нигере".

Несколько стран ЭКОВАС уже выразили готовность принять участие в военной операции на территории Нигера для возвращения к власти свергнутого президента.

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