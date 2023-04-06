Боррель посетит Китай с трехдневным визитом.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель посетит Китай на следующей неделе.

Как отмечает Reuters, этот визит продолжит серию поездок в Пекин высокопоставленных европейских чиновников. В частности, Боррель посетит Китай с трехдневным визитом - с 13 по 15 апреля, сообщил представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано.

В настоящее время в Пекине находятся президент Франции Эммануэль Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Их цель убедить руководителя Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина, чтобы помочь закончить войну в Украине.

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Издание напомнило, что Боррель анонсировал в прошлом месяце, что "скоро" посетит Китай, и заявил, что партнерство Пекина с Москвой имеет пределы, несмотря на официальную риторику об обратном.

Визиты европейских политиков в Китай

На прошлой неделе Пекин посетил премьер-министр Испании Педро Санчес. В диалоге с Си Цзиньпином он касался темы войны в Украине. Но, что ответил китайский лидер по этому поводу Санчес не сообщил.

А вчера в Пекин прибыли Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон. СМИ сообщили, что по итогам переговоров, Си согласился на диалог с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но, по данным издания Politico, Си Цзиньпин так и не изменил мнение о войне в Украине.

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