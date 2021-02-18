Эксперт объяснил медленную и неудачную реакцию ВОЗ на последние пандемии – от Эболы в Западной Африке до коронавируса в Китае и по всему миру.

Известный филантроп Майкл Блумберг и финансируемые им организации вредят общественному здоровью. Ведь отвлекают Всемирную организацию здравоохранения от борьбы с эпидемиями, превращая ее в «полицейского» против детских каш, сладких газированных напитков и табачных изделий.

Об этом пишет в Washington Examiner заместитель директора Consumer Choice Center (глобальной группы защиты прав потребителей) Йель Островский.

"Майкл Блумберг начинал с запретов больших бутылок сладких газированных напитков в Нью-Йорке. Но теперь «мэр большой глоток» (как его называли во времена, когда он возглавлял Нью-Йорк) имеет глобальные амбиции. От Японии и Филиппин до Индии и Перу – деньги Блумберга привели к резкому повышению налогов на потребительские товары – в частности, на газированные напитки и сигареты, к запретам против вейпинга и ограничениям на рекламу каш для детей", – пишет Йель Островский.

Но худший результат деятельности Блумберга заключается в том, что ему удалось существенно сместить акценты в работе Всемирной организации здравоохранения – что хуже всего проявилось в неэффективном реагировании на пандемию ВОЗ коронавирус.

"ВОЗ сбилась с дороги. Вместо организовывать работу по улучшению оборудования для больниц, подготовки врачей и всей системы здравоохранения к возможным новым эпидемиям, «глубокие карманы» Блумберга превратили ВОЗ в глобального полицейского для развивающихся стран", – уверен Йель Островский.

Именно этим объясняет эксперт крайне медленную и неудачную реакцию ВОЗ на последние пандемии – от Эболы в Западной Африке в коронавирус в Китае и по всему миру.

Но несмотря на такие печальные и сомнительные результаты, фонд Блумберга продолжает накачивать финансами институты по здравоохранению в таких странах как Филиппины и Индия – в обмен на жесткие запреты и ограничения для части потребительских товаров – констатирует Йель Островский.

Такая активная политика вмешательства Блумберга уже привела к довольно жесткой реакции в частности со стороны премьер-министра Индии Нарендра Моди, который еще с 2014 г. начал ограничивать влияние фондов Блумберга на местных чиновников.

В этом году аналогичный скандал с фондами Блумберга произошел на Филиппинах. Там национальный парламент уже заинтересовался выделением средств Фонда Блумберга местному государственному органу - Управлению безопасности пищевых и фармацевтических товаров, которое сейчас рассматривает вопрос регулирования товаров для вейпинга.

Правительство Филиппин даже уже призвало чиновников управления вернуть средства, незаконно полученные от организаций, финансируемых Блумбергом.

Как сообщал УНИАН, схожее активное финансовое влияние организации Блумберга демонстрировали также в других странах с низким и средним уровнем дохода.

Например, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян также признавал, что армянские правительственные структуры подписали грантовые соглашения с тремя организациями, которые тоже финансирует Блумберг.

Похожая ситуация и во Вьетнаме, где Bloomberg Philanthropies внесли по меньшей мере 3,2 млн. долларов у "способность контроля над табаком" с 2007 по 2014 г. По заявлению Bloomberg Philanthropies, они "тесно сотрудничали" с правительством и местными организациями, включая Министерство здравоохранения.

В результате этого сотрудничества во Вьетнаме, где 45% мужчин продолжают курить, местный Минздрав объявил о плане полностью запретить покупку, продажу, изготовление и ввоз электронных сигарет. Хотя в некоторых странах Европы электронные сигареты уже считаются одним из самых эффективных средств отказа от курения.

В Украине тоже действует ряд организаций, спонсируемых фондами Блумберга. Среди них – ОО «Жизнь», активно сотрудничает с народными депутатами и некоторыми работниками системы Министерства здравоохранения в формировании политики и законопроектной работе.

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Автор: УНИАН