Их сила составила 1,3-1,8 балла.

В территориальных водах России в Финском заливе зафиксировали четыре подводных взрыва.

Об этом пишет Ilta-Sanomat.

Взрывы произошли 20 октября рядом с Приморском и Выборгом. Финская граница находится примерно в 30 километрах от места происшествия.

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Сила взрывов составила 1,3-1,8 балла, первый был зафиксирован в 12:35, а последний - в 18:33.

По данным автоматической системы измерений Института сейсмологии, речь идет о взрыве или обрушении.

Сейсмолог Яри Кортстрем подтвердил, что эти сейсмические инциденты являются взрывами, а не землетрясением. Он сообщил, что в пятницу в том же районе был зафиксирован еще один взрыв.

По словам Кортстрема, обычно они просиходят из-за углубления судоходного канала, либо во время военных учений.

Взрывы на "Северных потоках"

В конце сентября в обеих нитях российского газопровода резко снизилось давление. Оператор тогда сказал, что причиной этого стала дыра в трубе.

В Кремле говорили, что не исключают возможности саботажа. Позже российский диктатор Путин заявил, что Россия готова отремонтировать поврежденные нити, но только если их будут использовать.

В Евросоюзе заявили, что утечки газа произошли в результате умышленных действий. Ряд стран уже проводят расследования произошедшего.

Служба государственной безопасности Швеции подтвердила, что утечка произошла в результате взрывов.

По данным The Times, Россия несколько недель готовила взрыв на "Северном потоке".

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