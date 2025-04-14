Семья Даниэля Сазонова переехала в Финляндию в 1990-х годах.

Мэром столицы Финляндии Хельсинки станет кандидат от Коалиционной партии Даниэль Сазонов, который имеет российское происхождение. Об этом свидетельствуют результаты муниципальных выборов, которые состоялись 13 апреля, пишет yle.fi.

В столице Финляндии Коалиционная партия лидировала на выборах, тогда как по результатам подсчета по всей стране и на региональных, и на муниципальных выборах победила Социал-демократическая партия Финляндии, которая до этого была в оппозиции и не участвовала в формировании правительства.

Сазонов имеет российское происхождение, его семья переехала в Финляндию в 1990-х годах, хотя сам он родился уже в Хельсинки. Финское гражданство он получил в 9 лет.

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Как пишет yle.fi, до весны 2022 года он был колумнистом антиукраинской пропагандистской "Финской газеты", ориентированной на русскоязычную аудиторию в Финляндии. Отмечается, он прекратил писать для этого издания через несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения.

Впоследствии он заявлял, что решительно осуждает российскую агрессию и поддерживает санкции против РФ и Украины.

"Я не хочу иметь ничего общего с пророссийскими силами. Я прекратил писать для газеты, когда перестал быть уверенным, что она однозначно осуждает незаконную агрессивную войну России. С тех пор я не имею никаких контактов с газетой", - цитирует Сазонова издание.

Политика Финляндии в отношении Украины

Как сообщал ранее УНИАН, президент Финляндии Александр Стубб заявлял в начале марта, что Украина должна автоматически стать членом НАТО, если Россия снова атакует украинцев после достижения мира. По его словам, это было бы достаточно сильной гарантией безопасности для Украины. Стубб добавил, что такую предлагал американский сенатор Линдси Грэм. Кроме того, он призвал использовать средства, которые были конфискованы у РФ.

Стубб раскритиковал дискуссии о миротворцах в Украине. По его словам, сейчас не время обсуждать. Он подчеркнул, что даже если Европа направит в Украину от 20 до 60 тысяч солдат, это не сыграет решающей роли. "Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украины. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке дня", - сказал Стубб. По его мнению, к этому обсуждению можно вернуться только после того, как на территории Украины прекратятся бои.

Также министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что для лидеров Европы еще не пришло время звонить российскому диктатору Владимиру Путину. Она подчеркнула, что переговоры необходимо отложить, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины. В то же время Валтонен отметила, что Финляндия не считает РФ врагом, однако выступает против ее действий и нарушения международного права.

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