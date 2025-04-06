По словам главы МИД страны, все зависит от РФ.

Для лидеров Европы еще не пришло время звонить российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Yle.

Она подчеркнула, что переговоры необходимо отложить, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины.

"Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора. Вчерашние новости о попадании баллистической ракеты в гражданский объект, что привело к гибели детей, указывают на то, что разговор следует отложить", - подчеркнула Валтонен.

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В то же время министр отметила, что Финляндия не считает РФ врагом, однако выступает против ее действий и нарушения международного права.

"Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не наступило. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе", - объяснила дипломат.

По ее словам, пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений рано.

"Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время [нормализации]. Вместо этого необходимо продолжать нашу стратегию: поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону", - подытожила Валтонен.

Переговоры с РФ - последние новости

Ранее The Telegraph сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон может стать главным лидером Европы на переговорах с Путиным. В частности некоторые страны из "коалиции желающих" настаивают на том, чтобы французский лидер возглавил процесс взаимодействия с Россией в рамках усилий по поддержке Украины.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио дал верховному комиссару ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас обещание относительно "красных линий" Украины. Она отметила, что политик заверил ее в том, что не пойдет ни на какие уступки, которые пересекают такие линии.

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